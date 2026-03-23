Новая схема мошенников может лишить доступа к Госуслугам в Волгограде

Почему люди ведутся на этот обман? Все дело в доверии к официальным структурам. Звонок из университета звучит солидно, а тема образования кажется важной и срочной. Граждане забывают главное правило безопасности, о котором портал предупреждает в каждом сообщении. Ни один сотрудник банка, вуза, школы или госоргана не имеет права спрашивать код из СМС. Если вас просят его назвать — это стопроцентные мошенники.