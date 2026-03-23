Новая схема мошенников может лишить доступа к Госуслугам в Волгограде

Жители Волгограда и других регионов России столкнулись с новой угрозой. Мошенники придумали хитрый способ захвата аккаунтов на портале Госуслуг. Теперь аферисты звонят людям, представляются сотрудниками вузов или других учебных заведений. Под благовидным предлогом они требуют секретные данные, которые открывают злоумышленникам доступ к личной жизни и деньгам.
Схема работает просто, но бьет по самым доверчивым. Звонивший утверждает, что нужно срочно обновить или подтвердить сведения о вашем образовании на госпортале. Якобы этого требуют новые правила или начинается учебный год.
Чтобы якобы завершить процедуру, вас просят продиктовать код из СМС-сообщения. Оно приходит с официального номера сервиса, поэтому у человека не возникает сомнений в подлинности просьбы.
Стоит назвать эту цифру — и личный кабинет переходит в руки преступников. Они меняют пароль, и законный владелец теряет доступ к своему профилю. Дальше начинается самое страшное. Мошенники оформляют на ваше имя микрозаймы, заказывают справки о кредитной истории, подписывают документы электронной подписью.
В их руках оказываются медицинские данные, информация о социальных выплатах и вся переписка с государством. Часто жертва узнает о взломе только тогда, когда ей начинают звонить коллекторы или приходят повестки.
Почему люди ведутся на этот обман? Все дело в доверии к официальным структурам. Звонок из университета звучит солидно, а тема образования кажется важной и срочной. Граждане забывают главное правило безопасности, о котором портал предупреждает в каждом сообщении. Ни один сотрудник банка, вуза, школы или госоргана не имеет права спрашивать код из СМС. Если вас просят его назвать — это стопроцентные мошенники.
Официальные организации решают вопросы через личные кабинеты без телефонных звонков с такими требованиями. Чтобы не потерять деньги и нервы, запомните простое правило. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения посторонним. Услышали просьбу продиктовать цифры из СМС — сразу кладите трубку.
