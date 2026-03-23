В Перми задержали 11 участников подпольного покерного клуба

В ходе следствия изъято более 2,5 миллиона рублей, добытых преступным путём.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, которая незаконно проводила азартные игры в Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, с ноября 2025 года по март 2026 года участники группы организовали подпольный игорный клуб в Свердловском районе Перми. Они проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне разрешённых игорных зон, а также привлекали клиентов через интернет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ изъяли покерное оборудование, бухгалтерскую документацию, средства связи и компьютерную технику. Обыски прошли как в помещении клуба, так и по месту жительства фигурантов. В ходе следствия изъято более 2,5 миллиона рублей, добытых преступным путём.

В рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, обвинения предъявлены девяти жителям краевой столицы, ещё двое фигурантов находятся в статусе подозреваемых.