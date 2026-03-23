Мощный природный пожар тушат в Приморье четвертые сутки

На юге Приморского края продолжается напряженная борьба с крупным природным пожаром, охватившим уже свыше 8 тысяч гектаров. Его уже четвертый день сдерживают парашютисты, десантники и лесные пожарные «Приморской авиабазы», работающие в крайне сложных условиях на территории особо охраняемой природной зоны «ЛОМ “Ясное”». Об этом пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
По предварительным данным, причиной возгорания стали действия местных жителей — и теперь последствия этой беспечности приходится устранять ценой огромных усилий.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, доступ в леса ограничен: на съездах с трассы А-189 «Раздольное — Хасан» выставлены временные заграждения. Сам пожар начался с небольшого очага в районе поселка Посьет, но сильный ветер быстро подхватил пламя, и оно двинулось в сторону Гвоздево и Зарубино. Лишь ценой масштабных усилий удалось локализовать огонь на площади около трех тысяч гектаров. Сейчас на тушении задействованы более 100 специалистов семи подразделений краевой авиалесоохраны.
«Днем при сильном, порой шквалистом ветре фронт пожара может двигаться со скоростью до 60 метров в минуту. Горят в основном водно-болотные угодья, кустарник, редколесье с высоким травостоем. Работаем практически в режиме постоянной готовности: маневрируем, используем беспилотники, проводим встречный отжиг», — рассказал руководитель тушения Артем Шемпелев.
Ситуацию осложняет появление новых очагов: только за последние сутки зафиксировано три свежих возгорания в Хасанском округе.