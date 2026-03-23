Мощный природный пожар тушат в Приморье четвертые сутки

Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, доступ в леса ограничен: на съездах с трассы А-189 «Раздольное — Хасан» выставлены временные заграждения. Сам пожар начался с небольшого очага в районе поселка Посьет, но сильный ветер быстро подхватил пламя, и оно двинулось в сторону Гвоздево и Зарубино. Лишь ценой масштабных усилий удалось локализовать огонь на площади около трех тысяч гектаров. Сейчас на тушении задействованы более 100 специалистов семи подразделений краевой авиалесоохраны.