Нижегородские приставы спасли грудную девочку от неблагополучной матери

Судебные приставы Сормовского района Нижнего Новгорода разыскали и передали органам опеки 9-месячную девочку, чья мать вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области. Ранее женщина уже была лишена прав на троих старших детей, а младшую дочь забрала из стационара и скрывала от врачей, несмотря на необходимость постоянного лечения.