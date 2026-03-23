Нижегородские приставы спасли грудную девочку от неблагополучной матери

Судебные приставы Сормовского района Нижнего Новгорода разыскали и передали органам опеки 9-месячную девочку, чья мать вела асоциальный образ жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области. Ранее женщина уже была лишена прав на троих старших детей, а младшую дочь забрала из стационара и скрывала от врачей, несмотря на необходимость постоянного лечения.
В качестве обеспечительной меры на время суда по новому иску о лишении прав, приставы совместно с медиками и сотрудниками опеки установили местонахождение матери. Ребенок содержался в неблагоприятных условиях, угрожающих здоровью. В ходе организованного выезда девочку благополучно изъяли и направили в специализированное медицинское учреждение для обследования.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, девочка начала получать необходимую медицинскую помощь под присмотром специалистов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Дальнейшую судьбу младенца и статус матери определит суд в рамках текущего разбирательства.
