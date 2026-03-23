СК ищет пропавшего в Волгограде пять месяцев назад охранника

На данный момент известно, что он работал охранником в коммерческой организации, расположенной на улице Азизбекова. Солонуха пропал 13 октября 2025 года. Утром он завершил рабочую смену и спросил у коллеги, как добраться на маршрутке до пересечения улиц Череповецкой и Ардатовской. После этого он вышел с работы и исчез. Дома он не появлялся, на связь с родственниками не выходил. Также ранее мужчина не высказывал намерений покинуть Волгоград.