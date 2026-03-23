Собаку с опухолью размером с головой пытаются спасти нижегородские волонтеры

Опухоль выросла до таких размеров, что мешает жить и причиняет животному боль.

Бездомную собаку с огромной опухолью пытаются спасти в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали волотнеры приюта «Сострадание НН».

Собака по кличке Боба уже давно живет с опухолью: она выросла до таких размеров, что мешает жить и причиняет животному боль. Сам нарост появился на шее и стал по размерам больше головы.

В итоге пса забрали в приют на лечение. Впереди ему предстоит пройти обследование и операцию по удалению опухоли — все оценивается в 80 тысяч рублей. Нижегородцы могут оказать помощь Бобе и приюту.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новых хозяев ищут для 70 животных из частного приюта в Павлове.