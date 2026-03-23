Число пострадавших при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка выросло до 13

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа уточняют данные о последствиях столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной. Число пострадавших в результате инцидента возросло до 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.
По последним данным телеканала, травмы получили 11 пассажиров лайнера и двое сотрудников экстренных служб. Все они были доставлены в медицинские учреждения.
NBC News со ссылкой на источники уточняет, что госпитализированные получили травмы различной степени тяжести.