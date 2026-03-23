Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка выросло до 13

Число пострадавших при столкновении самолета с пожарной машиной в американском аэропорту Ла-Гуардиа достигло 13 человек. Воздушная гавань временно приостановила прием и отправку авиарейсов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа уточняют данные о последствиях столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной. Число пострадавших в результате инцидента возросло до 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

По последним данным телеканала, травмы получили 11 пассажиров лайнера и двое сотрудников экстренных служб. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

NBC News со ссылкой на источники уточняет, что госпитализированные получили травмы различной степени тяжести.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на полеты в Ла-Гуардиа сразу после столкновения, классифицировав инцидент как «аварийную ситуацию с самолетом». По данным ведомства, аэропорт останется закрытым как минимум до 14:00 понедельника.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше