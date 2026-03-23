Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиабомбу времен войны нашли на территории больницы в Темрюке

Взрывотехники уничтожили авиабомбу времен войны, найденную на территории больницы в Темрюке.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории центральной районной больницы в Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозрительный предмет со следами коррозии заметили рабочие во время земляных работ. О находке они сообщили в экстренные службы.

Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии обследовали металлический предмет. Как оказалось, рабочие нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу.

«С соблюдением всех мер безопасности боеприпас извлекли из земли, вывезли на удаление от жилого сектора и уничтожили», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.