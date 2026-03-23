Авиабомбу времен войны нашли на территории больницы в Темрюке

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории центральной районной больницы в Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Подозрительный предмет со следами коррозии заметили рабочие во время земляных работ. О находке они сообщили в экстренные службы.
Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии обследовали металлический предмет. Как оказалось, рабочие нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу.
«С соблюдением всех мер безопасности боеприпас извлекли из земли, вывезли на удаление от жилого сектора и уничтожили», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.