Эксперт: удары США по урановому объекту в Натанзе бессмысленны

Атаки США и Израиля по комплексу обогащения урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе в Иране, скорее всего, не привели к желаемому результату. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, все материалы, имеющие отношение к реализации иранской ядерной программы, могли быть эвакуированы с завода еще после ударов США и Израиля летом 2025 года.

«Сейчас, я думаю, бомбить по большому счету там уже нечего. Скорее всего, весь материал оттуда был еще после прошлогодних атак вывезен», — сказал собеседник ИС «Вести».

Уваров выразил согласие с заключением МАГАТЭ о том, что при ударе по объекту в Натанзе не было выхода радиоактивности.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что получило уведомление от властей Исламской Республики об атаке по комплексу обогащения урана в Натанзе со стороны США и Израиля. Агентство подтвердило, что за пределами объекта уровень радиации соответствует норме.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше