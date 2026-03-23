Эксперт: удары США по урановому объекту в Натанзе бессмысленны

«Сейчас, я думаю, бомбить по большому счету там уже нечего. Скорее всего, весь материал оттуда был еще после прошлогодних атак вывезен», — сказал собеседник ИС «Вести».
Уваров выразил согласие с заключением МАГАТЭ о том, что при ударе по объекту в Натанзе не было выхода радиоактивности.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что получило уведомление от властей Исламской Республики об атаке по комплексу обогащения урана в Натанзе со стороны США и Израиля. Агентство подтвердило, что за пределами объекта уровень радиации соответствует норме.