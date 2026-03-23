Жителей Ростовской области напугали громкие звуки

Жителей Ростовской области напугали звуки, похожие на взрыв. Люди рассказали, что слышали подозрительный грохот в ночь с 22 на 23 марта.
— Слышал, было громко, — сообщил один из очевидцев в социальных сетях.
— В нашем районе слышно было, — написала дончанка.
Нашлись и те, кто не заметил ничего подозрительного. Официальных комментариев не поступало.
Напомним, ранее, в ночь с 21 на 22 марта в Ростовской области БПЛА уничтожили в четырех районах. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
