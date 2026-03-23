В Ростовской области горит склад с ГСМ на площади тысяча «квадратов»

В Мясниковском районе Ростовской области в селе Крым загорелся склад для хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, звонок о ЧП на улице Транспортная, 10 поступил в службу спасения в 11.15 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнем охвачены три здания общей площадью тысяча квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

На месте задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

