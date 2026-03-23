Выезд автомобиля перед тепловозом стал причиной смертельного ДТП в Воронежской области

Вчера, 22 марта, в 17:23 на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Бутурлиновка — Воробьевка Юго-Восточной железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.
В результате жуткого ДТП водитель автомобиля — 41-летняя женщина — скончалась на месте до приезда скорой помощи.
— Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло, — уточнили в ЮВЖД.
Там призывали водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.