Выезд автомобиля перед тепловозом стал причиной смертельного ДТП в Воронежской области

Вчера, 22 марта, в 17:23 на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Бутурлиновка — Воробьевка Юго-Восточной железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.