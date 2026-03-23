Электронное обвинение впервые в России предъявлено женщине в Волгограде

В Волгограде произошло событие, которое может изменить работу следствия по всей стране. Впервые в России обвиняемая получила обвинительное заключение не на бумаге, а в электронном виде. Фигуранткой дела стала 34-летняя местная жительница, которую подозревают в мошенничестве с пенсионерами.
Схема обмана отработана до мелочей. С февраля 2021 по февраль 2024 года женщина входила в преступную группу. Злоумышленники искали пожилых людей, приходили к ним домой под видом сотрудников газовых или пожарных служб. Они убеждали жертв купить дорогое оборудование для безопасности, которое тем на самом деле не нужно. За три года волгоградка похитила деньги у 25 пенсионеров. Общий ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.
Теперь ей предъявлено обвинение по 25 эпизодам: покушение на мошенничество, мошенничество в составе организованной группы с причинением значительного ущерба, а также участие в преступном сообществе. Женщина вину признала. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
А теперь — про новшество. Обвинительное заключение записали на устройство для чтения электронных книг и вручили обвиняемой в присутствии ее адвоката. Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями следователя, руководителя следственного органа и заместителя прокурора Волгоградской области.
Разработкой технологии занимались специалисты Волгоградской академии МВД России совместно с региональной прокуратурой. Новшество внедрили в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
