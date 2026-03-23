Электронное обвинение впервые в России предъявлено женщине в Волгограде

Схема обмана отработана до мелочей. С февраля 2021 по февраль 2024 года женщина входила в преступную группу. Злоумышленники искали пожилых людей, приходили к ним домой под видом сотрудников газовых или пожарных служб. Они убеждали жертв купить дорогое оборудование для безопасности, которое тем на самом деле не нужно. За три года волгоградка похитила деньги у 25 пенсионеров. Общий ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.