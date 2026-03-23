В Канске адвокат фиктивно регистрировала гастарбайтеров для лесопилок

Установлено, что некий иностранный гражданин занимался заготовкой и переработкой леса в Канском районе. Ему нужны были рабочие по принципу: чтобы работали много, а получали мало. Женщина-адвокат готовила документы для фиктивной регистрации, подбирала адреса, вносила ложные сведения. Жительница Канска предоставляла документы на недвижимость. А предприниматель брал на себя заботу о работниках — кров, питание. Итого благодаря этой криминальной троице в Канский район незаконно пробрались как минимум 19 гастарбайтеров.