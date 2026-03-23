В Канске адвокат фиктивно регистрировала гастарбайтеров для лесопилок

В Канске будут судить адвоката и местную жительницу, которых обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев. Их «бизнес» начался в феврале 2020 и закончился в июне 2024 года, когда к обеим нагрянули силовики. Материалы, собранные УФСБ России по Красноярскому краю, были переданы на расследование в региональный следком.
Установлено, что некий иностранный гражданин занимался заготовкой и переработкой леса в Канском районе. Ему нужны были рабочие по принципу: чтобы работали много, а получали мало. Женщина-адвокат готовила документы для фиктивной регистрации, подбирала адреса, вносила ложные сведения. Жительница Канска предоставляла документы на недвижимость. А предприниматель брал на себя заботу о работниках — кров, питание. Итого благодаря этой криминальной троице в Канский район незаконно пробрались как минимум 19 гастарбайтеров.
Но это не все: такие же услуги адвокат с подругой оказывали и другому иностранному предпринимателю, ему они поставили как минимум 13 гастарбайтеров.
Уголовные дела в отношении двух иностранных граждан выделены в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.