Почти 200 тысяч долларов и 15 тысяч евро изъяты у пассажира в аэропорту Кишинёва: Иностранец попытался провезти деньги в ручной клади

В Международном аэропорту Кишинёва у одного из путешественников нашли сотни тысяч долларов в ручной клади. Инцидент произошёл во время контроля пассажиров рейса Кишинёв — Вена. При сканировании ручной клади таможенники обратили внимание на предметы, похожие на банкноты, что вызвало подозрение.
В ходе физического досмотра багажа были обнаружены незадекларированные суммы: 171 122 доллара и 15 330 евро. Речь идет о 55-летнем гражданине, который не является резидентом. Валюта была изъята.
Таможенная служба напоминает о необходимости декларирования денежных средств при перевозке через границу, если общая сумма составляет 10 тысяч евро или более (или их эквивалент), как при въезде, так и при выезде из Республики Молдова.
