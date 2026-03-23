Арестован виновник смертельного ДТП на перекрестке Акимова и Пролетарской

Задержан автомобилист, спровоцировавший смертельное дорожно-транспортное происшествие, находясь под воздействием наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее судимый водитель пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что проехал перекресток на разрешающий сигнал светофора, и не признавал своей вины.
Авария произошла 8 февраля 2026 года на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская в Нижнем Новгороде. 29-летний водитель автомобиля Lada Priora столкнулся с Skoda Rapid. В результате столкновения водитель иномарки 37 лет скончался.
У водителя-виновника аварии было выявлено состояние наркотического опьянения. Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности, включая три судимости за вождение в нетрезвом виде, является злостным рецидивистом. Более того, медицинское освидетельствование подтвердило его регулярное употребление наркотических веществ.
Сотрудники полиции провели значительную работу по поиску свидетелей происшествия. В результате были установлены лица, которые подтвердили, что седан виновника ДТП выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Один из очевидцев предоставил запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент столкновения.
После предъявления неопровержимых доказательств и задержания, нарушитель сознался в содеянном. В отношении водителя-рецидивиста возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ и по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.
Учитывая криминальное прошлое 29-летнего фигуранта, следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, что и было осуществлено. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
