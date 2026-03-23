Белый кот убежал от хозяина на железнодорожной станции

Кажется, что историям с побегом животных от хозяев во время поездок нет конца. Очередной такой случай произошёл на железнодорожной станции в Россоши Воронежской области. Кот Белка находился на перроне вместе с владельцем, но внезапно выскользнул из шлейки и скрылся. Пушистого беглеца ищут уже четвёртый день. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
«Убежал словно молния».
Белка устроил побег вечером 20 марта. В этот день хвостатый вместе с хозяином возвращался на поезде из Санкт-Петербурга домой, в Краснодарский край. Как рассказал корреспонденту vrn.aif.ru владелец кота Павел, он перевозил питомца в шлейке. Во время стоянки он вместе с Белкой вышел на перрон, чтобы подышать воздухом.
«Сначала всё было хорошо. Однако два стоящих поезда перед отправкой начали одновременно продувать тормоза. Белка ипугался, вырвался из шлейки и скрылся под составами. Он убежал словно молния — таким я его ещё никогда не видел», — рассказал мужчина.
Найти животное Павлу не удалось. Владелец Белки отмечает, что кот не приспособлен к жизни на улице. В октябре животному должно исполниться шесть лет. Кот ручной, ласковый и доверчивый. Мужчина просит местных жителей помочь с поисками Белки, поскольку он очень дорог и важен ему.
У беглеца есть отличительная черта: чёрная отметина на голове. Всех, кто увидит или найдёт кота, просят связаться с хозяином животного по номеру 8−911−771−64−61.
Волонтёры, опубликовавшие объявление о пропаже Белки, призывают владельцев животных не выводить их на улицу во время поездок. Такие прогулки могут травмировать питомца или вовсе обернуться трагедией. Во время поездок животных рекомендуют держать в транспорте.
Спасли от гибели на 20-градусном морозе.
Белка практически повторил историю кота Боси, который убежал от хозяина на железнодорожной станции в Россоши в конце января. К счастью, тогда питомца нашли живым спустя десять дней.
Бося переезжал на Дальний Восток вместе с владельцем. Для этого им надо было добраться до Москвы на поезде. На следующий день молодого человека и животное ждал самолёт до Хабаровска. Однако переезжать парню пришлось в одиночку. На одной из длительных стоянок поезда молодой человек вышел вместе с Босей на перрон. Кот был в шлейке, однако в какой-то момент он вырвался из рук хозяина и убежал. В это время на улице стояли 20-градусные морозы, поэтому за жизнь животного особенно переживали. Поиски Боси организовала попутчица владельца кота Екатерина.
Босю искали волонтёры и неравнодушные местные жители. Обнаружить пушистого беглеца удалось только через десять дней. Он прятался за парковкой недалеко от вокзала — в кустах, среди веток и строительного мусора. Две местные жительницы устроили целую операцию по спасению Боси. Они даже обустроили для кота временный домик, поскольку животное не хотело идти на контакт, и в условиях мороза могло погибнуть. В итоге Босю поймали при помощи котоловки.
Одна из спасительниц кота Анастасия Крапивина забрала животное на передержку. Босю через некоторое время планировали вернуть хозяину, однако он до сих пор находится у жительницы Россоши.
«Мы были готовы довезти котика до Москвы, чтобы там передать его лично в руки хозяину. Однако у него нет возможности вылететь до столицы, а рисковать Босей и отправлять его неизвестно куда мы не собираемся. Поэтому приняли такое решение. Документы на животное теперь у нас», — рассказала корреспонденту vrn.aif.ru Анастасия.
В начале марта девушка кастрировала Босю. По её словам, природа берёт своё, и кот неоднократно пытался сбежать, чтобы «погулять». Операция прошла успешно, и животное быстро восстановилось.
«Сейчас Бося ведёт себя более спокойною. Улица уже не вызывает у него такого интереса как раньше», — отмечает Анастасия.
С наступлением весны девушка также подстригла кота, из-за того, что он начал линять.
За два месяца нахождения в семье Анастасии кот уже привык ко всем её членам. Бося очень тактильный, любит обниматься и просит, чтобы его гладили.