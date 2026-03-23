Нижегородскому пенсионеру вернули украденные мошенниками 1,3 млн рублей

По требованию прокуратуры Арзамаса пенсионер, пострадавший от действий аферистов, получил обратно свыше 1,3 миллиона рублей, что являлось неосновательным обогащением мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Сотрудники Арзамасской городской прокуратуры выявили, что пожилой местный житель получил недостоверную информацию по телефону от неизвестного лица, которое выдало себя за его бывшего коллегу.
Содержание сообщения гласило, что произошла утечка конфиденциальных данных, и этой ситуацией занимаются правоохранительные органы. Впоследствии пенсионер получил звонок от незнакомца, утверждавшего, что он представитель упомянутой службы.
Звонивший, угрожая привлечением к уголовной ответственности и вводя в заблуждение относительно попыток оформления кредита на имя пенсионера, убедил его перевести собственные средства на якобы безопасные счета. В результате обмана у пожилого человека было похищено более 1,3 миллиона рублей.
По факту совершенного мошенничества правоохранительными органами было инициировано уголовное разбирательство. В рамках расследования были идентифицированы лица, на счета которых потерпевший перечислял денежные средства.
В целях восстановления справедливости и защиты интересов пенсионера Арзамасская городская прокуратура инициировала судебные процессы в Ленинском районном суде Новосибирска и Ленинском районном суде г. Кемерово. Эти иски, поданные с целью взыскания неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, были рассмотрены и удовлетворены. Похищенные денежные средства были взысканы в полном объеме в пользу потерпевшего.
