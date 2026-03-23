Пожар на складе ГСМ под Ростовом локализован на 3 тысячах «квадратов»

В Ростовской области пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов локализован на трех тысячах квадратных метров. Об этом сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Группировка сил и средств на месте тушения была увеличена. Сейчас ЧП ликвидируют 90 человек и 29 единиц техники.
Склад с ГСМ в селе Крым Мясниковского района загорелся в понедельник утром. Огонь охватил три здания с возможной угрозой распространения пожара на соседние строения.
