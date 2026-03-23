В Диксоне вахтовик изготовил два кастета на станке с ЧПУ

В аэропорту Норильска владелец кастетов сдал своего приятеля.

Источник: Комсомольская правда

В Диксоне вахтовик изготовил два кастета и теперь сядет на скамью подсудимых. Прокуратура как раз утвердила обвинительное заключение. В ведомстве рассказали подробности криминальной истории.

Дело было осенью 2024 года в поселке Диксон. В приемосдаточном пункте одной из строительных фирм работал вахтовым методом мужчина из города Ангарска (Иркутская область), оператором станка с плазменной резкой.

К нему подошел коллега и попросил сделать кастеты, якобы сувенир. Ангарец, не подумав ничего дурного, выполнил просьбу. Причем подошел с душой: нашел эскиз, рассчитал параметры, чтобы удобно в руке лежало. И через пару дней отдал заказ коллеге. Причем не взял за это ни копейки.

Однако в аэропорту Норильска багаж коллеги осмотрели и нашли эти самые кастеты. Владелец сразу же выложил, кто изготовил ему холодное оружие ударно-раздробляющего действия.