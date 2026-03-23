Коммунальная мошенница пойдет под суд в Волгограде

34-летняя волгоградка скоро предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердил зампрокурора области Петр Треглазов. Женщину обвиняют в нескольких преступлениях. В их числе — участие в преступном сообществе и мошенничество в составе организованной группы. О подробностях этого преступления и другие методы мошенничества — в материале «АиФ-Волгоград».
Наживались на стариках.
Жительница региона, которую ждет судебная скамья, входила в состав преступного сообщества. Его участники обманывали пожилых волгоградцев и волжан. Посещая пенсионеров, они представлялись им работниками коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций и заявляли о необходимости замены оборудования, которой на самом деле не было.
«После они по завышенным ценам продавали доверчивым людям преклонного возраста оборудование, в котором они на самом деле не нуждались. Всего таким способом участникам преступного сообщества удалось обмануть 24 потерпевших. Ущерб им причинен на сумму более 1,2 млн рублей», — поясняет старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Когда 34-летнюю волгоградку задержали, она признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
В деле разбирались следователи шестого отдела следственной части ГСУ регионального полицейского главка. Проверив материалы, облпрокуратура посчитала, что собранные доказательства достаточны для утверждения обвинительного заключения. Точку в деле поставит Краснооктябрьский райсуд Волгограда.
Работать не собирался.
И это не единственный способ коммунального мошенничества в Волгоградской области. Так, в феврале полицейские разоблачили афериста, наживавшегося на услугах по установке пластиковых окон.
К правоохранителям обратился 44-летний житель областного центра. Он рассказал, что предоплату за эту работу он передал мастеру еще в октябре 2025 года. Сумма была немалая — 59 тысяч рублей. Но волгоградец решил не мелочиться, чтобы сделать свое жилье более комфортным. Однако случилось все не так, как он ожидал.
«Получив деньги, злоумышленник не стал выполнять свои обязательства, а просто перестал выходить на связь», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний земляк потерпевшего.
«Он изначально не собирался выполнять условия договора, а планировал завладеть денежными средствами своего клиента мошенническим путем», — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Когда по данному факту было возбуждено уголовное дело, его фигурант вернул потерпевшему деньги.