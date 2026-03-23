Подростки обворовали магазин в Волжском

В Волжском полиция задержала двух несовершеннолетних, которых подозревают в краже из крупного сетевого магазина. Инцидент произошел в начале марта, когда представитель торговой сети обратился в отдел полиции. Он рассказал, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения обнаружил, как неизвестные похитили товары из торгового зала, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.