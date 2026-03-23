Подростки обворовали магазин в Волжском

В Волжском полиция задержала двух несовершеннолетних, которых подозревают в краже из крупного сетевого магазина. Инцидент произошел в начале марта, когда представитель торговой сети обратился в отдел полиции. Он рассказал, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения обнаружил, как неизвестные похитили товары из торгового зала, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое подростков, которым по 15 лет. По факту произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело. На данный момент один из юных подозреваемых уже помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Расследование продолжается.