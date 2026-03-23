Арестован водитель-наркоман, устроивший смертельное ДТП на Мещере

Арестован 29-летний житель Нижнего Новгорода, который в начале февраля устроил смертельное ДТП на Мещере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вечером 8 февраля мужчина находился в состоянии наркотического опьянения за рулём «Лады Приоры». В районе дома № 1 по улице Пролетарской, на пересечении с улицей Сергея Акимова, он допустил столкновение со «Шкодой», 37-летний водитель которой погиб на месте.
В ходе установления обстоятельств ДТП водитель «Лады» пытался ввести следователя в заблуждение: пользуясь тем, что на записях со стационарных камер наблюдения не было видно светофор, он пытался переложить ответственность за столкновение на погибшего мужчину.
Однако правоохранителям удалось найти нескольких свидетелей, которые видели, что «Лада» выехала на перекрёсток на красный свет, а затем один из очевидцев предоставил запись авторегистратора, который чётко зафиксировал момент ДТП.
В ходе расследования выяснилось, что 29-летний водитель уже был неоднократно судим по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), неоднократно привлекался к ответственности за различные административные правонарушения, а также признан медиками постоянным потребителем наркотиков. Учитывая эти обстоятельства, следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Виновнику смертельной автоаварии может быть назначено до 12 лет лишения свободы.