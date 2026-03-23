В Красноярске 12 мая состоится оглашение приговора по делу Сергея Натарова

Оглашение приговора по делу о предполагаемых хищениях при поставках товаров в Игарку состоится в мае.

Кировский райсуд Красноярска назначил на 12 мая оглашение приговора по уголовному делу экс-депутата Заксобрания края Сергея Натарова. Напомним, что чиновника и его сына подозревают в хищении более 100 миллионов рублей при поставках товаров и услуг в Игарку.

Ранее прокурор предложил суду назначить наказание Натарова 14 лет колонии общего режима со штрафом пять миллионов рублей, а для его сына Антона — 13 лет лишения свободы и штраф в три миллиона.

Следствие считает, что ущерб от действий родственников и других подсудимых составил свыше 100 миллионов рублей. Адвокаты же настаивают на невиновности своих подзащитных.

Добавим, что в СИЗО Сергей Натаров находится с 23 декабря 2021 года.