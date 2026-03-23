В Перми девять человек обвиняют в организации подпольных азартных игр

Девяти жителям Перми предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Выяснилось, что с ноября 2025 года по март 2026 года в помещении в Свердловском районе Перми группа из 11 пермяков незаконно организовывала азартные игры, которые проводились вне игорной зоны с применением игрового оборудования и интернет технологий.
Сотрудники УФСБ Прикамья выявили преступление, после чего следователь СК России задержал 11 фигурантов дела. Организатора поместили под стражу, остальные обвиняемые останутся на свободе до суда. В ближайшее время фигурантам будет официально предъявлено обвинение.
Следственные органы провели обыск в игорном клубе и изъяли покерные наборы, бухгалтерию, средства связи и компьютеры. В квартирах обвиняемых нашли более 2,5 млн рублей, полученных преступным путем. Сейчас следствие продолжается, идет допрос свидетелей.