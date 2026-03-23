Спасатели локализовали крупный пожар на складе ГСМ в Ростовской области

В Ростовской области спасатели локализовали крупный пожар на складе горче-смазочных материалов. Возгорание вспыхнуло в селе Крым в Мясниковском районе 23 марта.
Напомним, загорелись три здания. К тушению привлекли 90 спасателей и 29 единиц техники. В 13:30 в ГУ МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 3000 квадратных метров.
— Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Причины произошедшего пока неизвестны.
