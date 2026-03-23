ФСБ задержала главврача горбольницы № 3 Копейска

«В период с 2023 по 2025 годы, с целью выполнения государственного задания и получения повышенных стимулирующих выплат внесла подложные сведения о лечении пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Денежные средства на лечение выделяются из регионального бюджета», — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
В настоящее время сумма незаконно полученных денег устанавливается. Задержание Смирновой прошло на рабочем месте, после чего ей предъявили обвинение. Следственные действия продолжаются как в здании больницы, так и дома у фигурантки.