Жительница Воронежа отдала криптомошенникам более 5 млн рублей

25 летняя жительница Воронежа лишилась всех сбережений и взяла на себя кредиты ради заработка, который оказался фиктивным. Аферисты использовали схему с инвестициями, вовлекши в нее не только саму девушку, но и ее близких. Об этом 23 марта рассказали в ГУ МВД по региону.
Все началось со знакомства в приложении: новый виртуальный друг представился успешным инвестором на криптобирже и убедил собеседницу в легкости быстрого обогащения. Под влиянием злоумышленника заявительница связалась с «менеджером платформы», внесла первый взнос, а затем, поверив в обещанную высокую прибыль, оформила несколько кредитов.
Аферисты не ограничились давлением только на девушку — они заставили ее привлекать знакомых и родственников, которые также переводили средства и брали займы. Когда жертва попыталась вывести «накопленные средства», на платформе внезапно возникла «проблема», а кураторы начали требовать все новых действий и вложений, продолжая выкачивать деньги.
Только после этого потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 489 276 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники полиции призывают граждан не доверять обещаниям легкого заработка в интернете и не переводить деньги неизвестным лицам.