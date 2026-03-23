Нижегородец ответит в суде за попытку зарезать прохожего из-за замечания

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Инцидент произошел 19 июля 2025 года на проспекте Кораблестроителей, где пьяный мужчина напал с ножом на прохожего, сделавшего ему замечание.
Злоумышленник нанес потерпевшему не менее трех ударов в область лица и грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил. На время следствия нападавший по ходатайству следователя был заключен под стражу.
Следователи Сормовского районного отдела собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину фигуранта. В настоящее время уголовное дело по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы за беспричинную агрессию в общественном месте.
