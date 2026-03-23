Нижегородец ответит в суде за попытку зарезать прохожего из-за замечания

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Инцидент произошел 19 июля 2025 года на проспекте Кораблестроителей, где пьяный мужчина напал с ножом на прохожего, сделавшего ему замечание.