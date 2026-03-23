Нижегородский дачник полностью ослеп на один глаз из-за огуречного листа

В результате несчастного случая на даче мужчина ослеп на один глаз. Он поцараплся огуречным листом, сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
После у нижегородца развилась грибковая инфекция, повлекшая за собой почти полную слепоту пораженного органа.
Этот случай стал одним из первых, когда в областной клинической больнице имени Семашко была успешно проведена трансплантация роговицы, ставшая первой подобной операцией в данном регионе.
В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, и наблюдается постепенное восстановление зрительных функций.
Ранее в Нижнем Новгороде провели уже третью успешную операцию по пересадке почки в местной клинической больнице. На этот раз спасти удалось 36-летнего работника одного из городских медцентров.