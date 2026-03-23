Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский дачник полностью ослеп на один глаз из-за огуречного листа

Этот случай стал одним из первых, когда в областной клинической больнице имени Семашко была успешно проведена трансплантация роговицы, ставшая первой подобной операцией в данном регионе.

В результате несчастного случая на даче мужчина ослеп на один глаз. Он поцараплся огуречным листом, сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

После у нижегородца развилась грибковая инфекция, повлекшая за собой почти полную слепоту пораженного органа.

Этот случай стал одним из первых, когда в областной клинической больнице имени Семашко была успешно проведена трансплантация роговицы, ставшая первой подобной операцией в данном регионе.

В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, и наблюдается постепенное восстановление зрительных функций.

Ранее в Нижнем Новгороде провели уже третью успешную операцию по пересадке почки в местной клинической больнице. На этот раз спасти удалось 36-летнего работника одного из городских медцентров.