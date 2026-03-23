Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские лесники патрулируют дороги для пресечения нелегального вывоза древесины

В Пермском крае сотрудники лесничеств и ГИБДД начали дежурить на автотрассах, выискивая тех, кто незаконно рубит и вывозит лес. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

У лиц, перевозящих древесину, потребуют предъявить разрешительные документы. Если их не окажется, то нарушителей могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей.

В минприроды пояснили, что будут перекрыты все направления транспортировки дерева, как внутри Пермского края, так и за его пределы.

Между тем.

По информации краевой прокуратуры, суд признал двух жителей виновными в незаконной вырубке. Каждый из них приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также они обязаны возместить ущерб в размере 278 тысяч рублей, и у них конфискованы две бензопилы и трактор.