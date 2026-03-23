Пермские лесники патрулируют дороги для пресечения нелегального вывоза древесины

По информации краевой прокуратуры, суд признал двух жителей виновными в незаконной вырубке. Каждый из них приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также они обязаны возместить ущерб в размере 278 тысяч рублей, и у них конфискованы две бензопилы и трактор.