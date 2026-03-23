Продавец оставил волгоградца без авто за 1,6 млн рублей

В Волгограде 29-летний мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести автомобиль через своего знакомого. Он потерял почти 1,6 миллиона рублей, так и не дождавшись долгожданной иномарки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
История началась в ноябре 2025 года, когда житель Советского района договорился со своим приятелем о покупке автомобиля «Фольксваген Джета». Знакомый ранее хвастался связями с людьми, которые ввозят машины в Россию из-за границы, и предложил свои услуги. Он даже подобрал подходящую иномарку и предоставил ее идентификационный номер для проверки.
После этого стороны оформили электронный договор купли-продажи. Доверяя своему знакомому, мужчина перевел на его счет около 1,6 миллиона рублей. Деньги поступали девятью транзакциями.
Однако в оговоренные сроки автомобиль так и не передали. В декабре 2025 года «продавец» сообщил, что поставка машины невозможна и пообещал вернуть деньги. Потерпевший ждал три месяца, но ни автомобиля, ни денег не получил. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.