Глава СК заинтересовался делом курьера, напавшего на женщину в Воронеже

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с нападением курьера на женщину в Воронеже. Об этом сообщили в информационном центре СУ СКР в воскресенье, 22 марта.
Напомним, что инцидент произошёл в пятницу, 20 марта, на улице Никитинской. Между автомобилисткой и курьером возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина применил насилие к женщине.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). О ходе его расследования и установленных обстоятельствах доложат главе СКР.