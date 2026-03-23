Открытое горение ликвидировали на складе с ГСМ в Ростовской области

На донском складе с ГСМ ликвидировали открытое горение, тушение еще не завершили.

Источник: Комсомольская правда

В селе Крым Ростовской области, где вспыхнул склад с ГСМ, ликвидировали открытое горение. Об этом днем 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится забор проб воздуха на предмет выявления концентрации вредных веществ, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов на улице Транспортной вспыхнул сегодня, 23 марта. Вызов в экстренную службу поступил в 11:15. Сначала сообщалось о горении трех зданий на площади в 1000 кв. метров. Позже пламя локализовали на 3000 кв. метров. Количество сил и средств в ходе тушения было увеличено до порядка 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше