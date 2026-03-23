Открытое горение ликвидировали на складе с ГСМ в Ростовской области

Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов на улице Транспортной вспыхнул сегодня, 23 марта. Вызов в экстренную службу поступил в 11:15. Сначала сообщалось о горении трех зданий на площади в 1000 кв. метров. Позже пламя локализовали на 3000 кв. метров. Количество сил и средств в ходе тушения было увеличено до порядка 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.