Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на складе ГСМ в Ростовской области

В Ростовской области в связи с пожаром на складе ГСМ в Мясниковском районе начали проверку. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
— На место происшествия выехал районный прокурор Дмитрий Шлаев. На контроле установление всех обстоятельств и причин возгорания, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов на улице Транспортной вспыхнул в первой половине дня 23 марта.
Вызов в МЧС поступил в 11:15. Сначала сообщалось о горении трех зданий на площади в 1000 кв. метров. Позже пламя локализовали на 3000 кв. метров. Количество сил и средств в ходе тушения было увеличено до порядка 90 человек и 29 единиц техники.
По обновленным данным, к этому моменту на месте происшествия ликвидировали открытое горение. О полном завершении работ пока не объявляли, тушение еще ведется. Информации о пострадавших не поступало.
