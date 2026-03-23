СК: житель Черняховского района похитил человека и заставлял его ухаживать за скотом

По версии следствия, в ноябре 2023 года злоумышленник принудительно вывез 41-летнего жителя Черняховска на территорию принадлежащей ему животноводческой фермы в поселке Крушинино Озерского района, где вместе с отцом удерживал его против воли, применяя к нему насилие и заставляя выполнять работы по уходу за скотом. В марте 2026 года во время проведения обыска на ферме 43-летний потерпевший был обнаружен следователями Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области и оперативниками регионального УФСБ.