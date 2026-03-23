Причиной смертельного пожара под Самарой стала неполадка газового оборудования

В МЧС Самарской области рассказали о причинах ЧП, которое произошло в поселке Волжский Красноярского района 20 марта. Напомним, что там в одно время взорвался газ, из-за чего обрушился жилой дом. На этой же улице загорелись два дома на площади 350 квадратных метров, погибли два человека — женщина 1942 года рождения и мужчина 1966 года рождения. Еще один пожар произошел на соседней улице, к счастью, там никто не пострадал.