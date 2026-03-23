Воронежец потерял 4 млн рублей, поверив аферистам из «Росфинмониторинга»

67-летний мужчина в Воронеже лишился почти 4 млн рублей после общения со лже-сотрудниками «Росфинмониторинга». Подробности рассказали 23 марта в ГУ МВД по региону.
Схема обмана началась с безобидного, на первый взгляд, сообщения. Пожилому воронежцу пришло СМС о замене домофона. Перейдя по ссылке или предоставив данные, злоумышленники получили скриншоты его паспорта, что позволило им взломать аккаунт пенсионера на портале «Госуслуги».
После получения доступа к личным данным жертве сообщили, что на его имя якобы оформлена генеральная доверенность для управления счетами. Для «спасения» средств в дело вступили лже-сотрудники «Росфинмониторинга». Под предлогом предотвращения незаконных операций они потребовали от мужчины оформить кредит на сумму 2 млн рублей.
Выполнив указания аферистов, потерпевший перевел все полученные деньги на счета злоумышленников. Общая сумма ущерба составила 3 730 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Полиция напоминает: настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги на «безопасные счета» и не запрашивают коды из СМС по телефону.