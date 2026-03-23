В квартире на улице Пешестрелецкой в Воронеже обнаружили больше 80 граммов героина

Крупную партию героина обнаружили сотрудники воронежского управления по контролю за оборотом наркотиков. По подозрению в незаконном обороте крупной партии наркотиков задержали ранее судимых двух местных жительниц 34 и 29 лет.
При обыске в квартире на улице Пеше-Стрелецкой полицейские нашли 80,21 грамма героина. Эту партию в виде закладок задержанные собирались распространять бесконтактным способом.
Сейчас подозреваемых задержали и заключили под стражу, в отношении них возбудили уголовное дело. Фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы.