Фура пробила ограждение и упала с виадука на проспекте Ленина

Большегруз рухнул с виадука на проезжую часть в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в районе дома № 70А по проспекту Ленина сегодня, 23 марта, в 13.20, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
60-летний водитель фуры «Скания» не справился с управлением и съехал с виадука Мызинского моста на дорогу, пробив ограждение. Сам автомобилист не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.
