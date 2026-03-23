В Перми вынесли приговор рецидивисту, который убил и завернул тело в скотч

Стал известен приговор рецидивисту, которого поймали при попытке вынести обмотанное скотчем тело жертвы в подъезд, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе Дзержинского районного суда города Перми.
Конфликт, в ходе которого было совершено убийство, произошёл 28 декабря 2025 года в одной из пермских квартир. Как объяснил сам виновный в зале суда, причиной стала ревность. Он убил незнакомца с помощью пневматического пистолета и ножа.
18 марта в Дзержинском районном суде прошло рассмотрение дела. Прокурор запросил для убийцы наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. После этого виновному стало плохо, его увезли в больницу. На следующий день его состояние улучшилось, поэтому 19 марта он выступил с последним словом.
Окончательный приговор огласили 20 марта. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 «Убийство». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев (с учётом ранее неотбытого наказания за другое убийство).