NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Заполярье окончились провалом, пишет газета New York Times.

Источник: AP 2024

По информации издания, полярные учения проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория. Численность переброшенных сюда в середине февраля подразделений составляла порядка 1,3 тысячи человек — крупнейший контингент с 2007 года.

Как утверждает газета, учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.

Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.

О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается.

В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права — миропорядком, основанным на правилах.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
