NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

По информации издания, полярные учения проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория. Численность переброшенных сюда в середине февраля подразделений составляла порядка 1,3 тысячи человек — крупнейший контингент с 2007 года.
Как утверждает газета, учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.
Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.
О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается.
В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права — миропорядком, основанным на правилах.