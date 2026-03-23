Суд признал Галицкого и Almaz Capital экстремистским объединением

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 23 марта, удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им инвестиционного фонда Almaz Capital Partners. Судья Ксения Розина постановила «запретить деятельность Александра Галицкого на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности», обратить в доход государства принадлежащие предпринимателю квартиру и пять машино-мест в Москве, а также загородный дом с хозяйственными постройками в Московской области общей стоимостью свыше 1 млрд руб. и более 7 млрд руб. на банковских счетах. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
Что говорили Галицкий и его представители
Исковое заявление поступило в суд 11 марта. На его рассмотрение ушло два заседания.
На заседании 23 марта стало известно, что представители Галицкого направили в Генпрокуратуру письмо с предложением заключить мировое соглашение по административному иску о взыскании с него в доход государства более 8 млрд руб.
Бизнесмен пришел на оба заседания суда. На первом слушании, состоявшемся 19 марта, Галицкий заявил, что представленные прокуратурой материалы «являются неправильными и не соответствуют истине». По его утверждению, он не управляет Almaz Capital Partners и не входит в число его акционеров с 2022 года, а последняя украинская компания «была проинвестирована в 2021 году третьим фондом».
«Против меня фабриковали дело и сейчас продолжают это делать. Я не буду показывать документы того, над чем я работал в этой стране, потому что вам это неинтересно. Вам интересно только то, о чем вы говорите. Я вкладывал в компанию “Яндекс” — организация тогда становится экстремистской? Вы пользуетесь Wi-Fi, который я создал, VPN, который я создал. Вы пользуетесь экстремистскими вещами?» — говорил Галицкий в суде 23 марта. Выступая в прениях, Галицкий заявил, что у него «можно отнять все, но не голову, она еще поработает».
Выступая с возражениями на исковые требования надзора, представитель инвестора Андрей Дроздов заявил об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения. Российское законодательство, по его словам, не предусматривает взыскание в доход государства имущества физического лица, причастного к экстремизму. Он добавил, что обратить имущество юридического лица по такому основанию возможно только после принятия решения о его ликвидации, однако российский суд не может ликвидировать иностранную компанию, в том числе фонд Almaz Capital Partners.
Кроме того, по словам юриста, в 2022 году Галицкий вышел из Almaz Capital Partners и «какие-либо фактические и юридические связи с ним прекратились». Доводы прокуратуры о поддержке Галицким военно-политического руководства Украины основаны на публикациях в иностранных интернет-ресурсах, но документального подтверждения этому нет, настаивал он.
«Мой доверитель никогда не терял связи с Россией и всегда действовал в ее благо», — настаивал адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы Александра Галицкого. Он ссылался на расследование The Wall Street Journal о взаимодействии Галицкого с российскими государственными структурами.
Также представители инвестора заявили в суде, что входящие в число исковых требований прокуратуры квартира и дом — единственное жилье, в котором Галицкий проживает вместе с детьми. Они попросили суд учесть это при вынесении решения по иску.
Во время заседания Галицкому потребовалась помощь врачей, бизнесмен попросил вызвать ему скорую помощь. «Сердце», — ответил инвестор на вопрос судьи о том, что случилось. «Вы можете выйти из зала и вызвать себе скорую. Здесь останутся ваши адвокаты, мы продолжим», — ответила судья.
Что говорил прокурор в суде
Прокуратура в ходе судебного заседания поддержала исковые требования. Представитель надзора отметил, что, отвечая на вопросы, Галицкий подтвердил отчуждение долей в компаниях в пользу его давних бизнес-партнеров. Прокуратура полагает, что эти активы могут быть использованы «в интересах враждебной страны». Кроме того, одним из инвесторов Almaz Capital Partners выступает Европейский банк развития и реконструкции, который в 2014 году присоединился к западным санкциям. В дальнейшем, по словам прокурора, банк «усилил свою антироссийскую деятельность» и перечислил более $7 млрд «на поддержку киевского режима».
«Все это избавление от активов мы увязываем с необходимостью только создать видимость ухода как с одной, так и с другой стороны. Это желание усидеть на двух стульях», — сказал в прениях прокурор Павел Корнилов. Он попросил полностью удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры.
В чем суть иска Генпрокуратуры
Подаче иска предшествовала надзорная проверка, в ходе которой прокуратура пришла к выводу о существовании экстремистского объединения, состоящего из Галицкого, гражданина России и Нидерландов, и Almaz Capital Partners. Как указала прокуратура, в 2008 году Галицкий основал фонд, инвестирующий в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна. До 2014 года он вкладывался в российские стартапы, в том числе в «Яндекс», и имел представительство в Москве. Однако после «антиконституционного переворота в Киеве», настаивал надзор, структура «изменила свое отношение к правопорядку в России». Когда Крым вошел в состав России, Almaz Capital Partners присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к «незаконному выводу капитала за границу», говорилось в иске.
Несмотря на декларируемый фондом коммерческий характер деятельности, с 2022 года он, по данным надзорного ведомства, «фактически прямо и активно вовлечен» в военно-политический конфликт на Украине. После начала военной операции Almaz Capital Partners осудил действия руководства и армии России и расценил их как «вторжение», аргументировала требования прокуратура. За последние годы инвестиционный холдинг, по оценке надзора, направил более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов и компонентов БПЛА.
Также, по данным ведомства, дочерние структуры фонда взаимодействуют с созданной по инициативе Владимира Зеленского платформой United24, которая собирает средства на закупку вооружений, техники и снабжения ВСУ. На этой основе надзорное ведомство пришло к выводу о существовании группы, «препятствующей деятельности российских государственных органов, нарушающей территориальную целостность России и ущемляющей права граждан по национальному и языковому признакам».
После появления иска Галицкий заявил, что основанный им фонд Almaz Capital Partners инвестирует только в гражданские проекты, его устав прямо запрещает инвестиции в производство оружия. «С 2020 года я не занимаюсь стратегией фонда, а с 2022 года и его управлением. В настоящее время я не вхожу в советы директоров ни одной из компаний, проинвестированных фондом. Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда», — добавил он.
«Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России и готов в любое время дать подробные объяснения правоохранительным органам о работе фонда и моем участии в нем», — говорилось в заявлении бизнесмена, поступившем в РБК.