Генерал Попов: почему «Железный купол» пропускает атаки Ирана

Эксперт отметил, что израильская тактическая система противоракетной обороны не может справиться с одновременной атакой баллистических ракет и дронов.
«Ираном сейчас осуществляются атаки, когда несколько единиц беспилотников летят на разных высотах, и выявить, кто действительно нарушитель воздушного пространства и имеет большой боевой потенциал, а кто идет пустышкой, сложно. В это же время идет налет баллистических ракет, на которые тоже нужно обращать внимание», — объяснил генерал.
Он добавил, что израильская система ПВО селективна — реагирует не на все атакующие ракеты, а только на те, что представляют большую угрозу. Массированные атаки беспилотников вызывают перегрузку системы.
Попов отметил, что для успеха «Железного купола» также важен подвоз боеприпасов, которые необходимо тестировать и дополнительно регулировать, что занимает много времени. Задержки поставок боеприпасов негативно сказываются на эффективности системы.
Ранее на неэффективность «Железного купола» Израиля обратил внимание военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с «АиФ» он уточнил, что система ПВО не рассчитана на массовую атаку ракет и защищает лишь от ракет определенной дальности.