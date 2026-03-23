Фура рухнула с виадука в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Новикова-Прибоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Об этом сообщили в ГАИ. Около 13:20 23 марта 2026 года в районе дома № 70а по проспекту Ленина автомобиль Scania, съезжая с Мызинского моста, пробил дорожное ограждение и упал с виадука на проезжую часть.
По предварительным данным, 60-летний водитель фуры потерял управление над транспортным средством. Несмотря на то, что кабина и кузов получили значительные механические повреждения, в аварии обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.
Инцидент спровоцировал масштабный затор в Ленинском районе. Пробка растянулась от Преображенской церкви до парка «Дубки».
