Фура рухнула с виадука в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на проспекте Ленина в районе парка «Дубки» — 60-летний водитель чудом не пострадал, но движение на участке парализовано.

В Нижнем Новгороде на улице Новикова-Прибоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Об этом сообщили в ГАИ. Около 13:20 23 марта 2026 года в районе дома № 70а по проспекту Ленина автомобиль Scania, съезжая с Мызинского моста, пробил дорожное ограждение и упал с виадука на проезжую часть.

По предварительным данным, 60-летний водитель фуры потерял управление над транспортным средством. Несмотря на то, что кабина и кузов получили значительные механические повреждения, в аварии обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.

Инцидент спровоцировал масштабный затор в Ленинском районе. Пробка растянулась от Преображенской церкви до парка «Дубки».

Ранее два человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском округе.