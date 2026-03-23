Фура рухнула с виадука в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Новикова-Прибоя произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Об этом сообщили в ГАИ. Около 13:20 23 марта 2026 года в районе дома № 70а по проспекту Ленина автомобиль Scania, съезжая с Мызинского моста, пробил дорожное ограждение и упал с виадука на проезжую часть.