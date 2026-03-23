СМИ: американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на военную базу на Крите

Как ожидается, корабль пробудет на базе более недели, сообщает издание. Отмечается, что выход экипажа за пределы базы будет ограничен.
«В отличие от предыдущего пребывания в Суде, во время этой стоянки экипажу не будет разрешено, как обычно, проводить длительный отпуск в центре (город на Крите — ред.) Ханьи», — пишет издание.
Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.