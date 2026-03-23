СМИ: американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на военную базу на Крите

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС «Суда» на греческом Крите после того, как на его борту произошел пожар, сообщает в понедельник газета «Катимерини».

«Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл в понедельник к пирсу НАТО “Марати” в бухте Суда на Крите», — говорится в материале газеты.

Как ожидается, корабль пробудет на базе более недели, сообщает издание. Отмечается, что выход экипажа за пределы базы будет ограничен.

«В отличие от предыдущего пребывания в Суде, во время этой стоянки экипажу не будет разрешено, как обычно, проводить длительный отпуск в центре (город на Крите — ред.) Ханьи», — пишет издание.

Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

