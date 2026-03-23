Продажу опасных семян выявили в Воронежской области

Нарушения при продаже пакетированных семян выявили в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
В Калачеевском районе индивидуальный предприниматель реализовывал семена томатов, которые не были включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Ему было объявлено предостережение.
Аналогичное предостережение было выдано ООО «Вера гарден», которое продавало в интернет-магазине семена белокочанной капусты, сорта которых также отсутствовали в Госреестре.
Всего с 12 января по 20 марта 2026 года инспекторами управления был проведён мониторинг девяти интернет-магазинов и одна выездная проверка. В каждом случае были выявлены нарушения при продаже пакетированных семян сельскохозяйственных культур.