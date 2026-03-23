Женщина погибла при пожаре, вернувшись в дом за документами

Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда

22 марта в Пермском крае загорелся частный дом с пристроем на улице Мира в деревне Самарова Октябрьского округа.

Хозяева успели выбраться из горящего здания и попросили соседей вызвать пожарных. Пока мужчина занимался эвакуацией автомобиля, его супруга решила вернуться внутрь за документами. Спасатели вынесли 63-летнюю женщину без сознания и передали медикам, однако спасти её не удалось.

Пожар локализовали в 15:26, полностью ликвидировали — уже через две минуты. Огонь охватил площадь 99 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных и 5 единиц техники.

Предварительно установлено, что причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.