На пожаре в Прикамье погибла женщина, пытавшаяся спасти документы

Пламя охватило площадь в 99 квадратных метров.

Женщина, пытавшаяся спасти документы, погибла на пожаре в деревне Самарова, сообщили в МЧС Пермского края.

Возгорание произошло в частном доме. Супругам удалось выбраться на улицу из горящего здания, однако 63-летняя женщина решила вернуться за документами.

Прибывшие специалисты экстренных служб обнаружили в доме пострадавшую, она была без сознания. Женщину передали бригаде скорой помощи, однако спасти её не удалось.

Пламя, охватившее площадь в 99 квадратных метров, тушили 12 сотрудников оперативных служб с помощью 5 единиц спецтехники.

«Ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее здание, назад пути уже не будет», — предупреждают в МЧС.

Напомним, днём 23 марта в многоквартирном доме в Перми произошёл пожар.