Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на складе ГСМ в Ростовской области потушили

Пожар на складе с ГСМ в селе Крым потушен, выясняются причины возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области потушили пожар, полыхавший на складе ГСМ в селе Крым. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Пожар полностью потушен. Причину установят дознаватели МЧС России, — добавили в ведомстве.

Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов на улице Транспортной вспыхнул сегодня, 23 марта. Вызов в МЧС поступил в 11:15.

Сначала сообщалось о горении трех зданий на площади в 1000 кв. метров. Позже пламя локализовали на 3000 кв. метров. Во второй половине дня потушили открытое горение, а затем зафиксировали полную ликвидацию возгорания.

Количество сил и средств в ходе тушения составило около 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Известно, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Также ведется забор проб воздуха для выявления концентрации вредных веществ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

