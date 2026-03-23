Пожар на складе ГСМ в Ростовской области потушили

— Пожар полностью потушен. Причину установят дознаватели МЧС России, — добавили в ведомстве.
Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов на улице Транспортной вспыхнул сегодня, 23 марта. Вызов в МЧС поступил в 11:15.
Сначала сообщалось о горении трех зданий на площади в 1000 кв. метров. Позже пламя локализовали на 3000 кв. метров. Во второй половине дня потушили открытое горение, а затем зафиксировали полную ликвидацию возгорания.
Количество сил и средств в ходе тушения составило около 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Известно, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Также ведется забор проб воздуха для выявления концентрации вредных веществ.
